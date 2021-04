Ricardo Morán participó de una dinámica en redes sociales y respondió las preguntas de sus seguidores. Un usuario le preguntó por su reciente viaje a Estados Unidos y la posibilidad de haberse vacunado contra la COVID-19.

El productor de Yo soy desmintió la información y expuso los motivos por las que decidió no inocularse durante su estadía a pesar de que se ha informado que muchos turistas aprovechan la política de algunos estados que vacunan personas residentes indocumentados.

“No, no lo he hecho por varias razones, pero hay una de fondo que es bien importante. Las vacunas las da el Estado norteamericano para los ciudadanos norteamericanos, o personas que residen o trabajan en los Estados Unidos, aunque no tengan documentación, que es el hueco que están aprovechando muchos extranjeros”, mencionó en Instagram.

Ricardo Morán aseguró que considera un aprovechamiento beneficiarse de una adquisición solventada con los impuestos de los residentes. “Si yo aprovecho eso, estoy beneficiándome de unas vacunas compradas con una plata que yo no di”.

Finalmente recalcó: “(Estaría quitándole a un norteamericano que sí pagó sus impuestos la posibilidad de vacunarse”.

Ricardo Morán votará por Verónika Mendoza en las elecciones 2021

El productor de televisión reveló su opción presidencial para las próximas elecciones. A través de redes sociales expuso las razones por las que votará por Verónika Mendoza y aconsejó a sus millones de seguidores informarse antes de elegir un candidato.

“No tengo ningún problema con que estén en desacuerdo conmigo, pero no estoy eligiendo el mal menor, estoy votando por alguien (Verónika Mendoza) que creo va a traer igualdad de oportunidades. Como padre quiero que mis hijos tengan acceso a salud y educación publica de calidad”, dijo por medio de un video en su cuenta de YouTube.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.