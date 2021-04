Melcochita brinda su apoyo al ‘Chato’ Barraza tras crisis familiar

Pablo Villanueva, reconocido en el medio artístico como ’Melcochita’, se pronunció luego de que su colega, Miguel Barraza, contara en televisión abierta el duro momento que atraviesa debido a la adicción de su hijo Roberto.

“Mi compadre tiene todo mi apoyo. Sé que está pasando por un momento muy difícil pero va a salir adelante”, comentó el cómico luego de enterarse de la noticia a través del programa de Andrea Llosa.

Además, resaltó las cualidades de su compañero como muestra de su apoyo incondicional “Es una buena persona, siempre pendiente de su familia y ahora lo importante es la unión que tenga con los suyos”, enfatizó Villanueva.

El artista también aprovechó el momento para lanzar un mensaje sobre la vida de personas que, como él y Miguel Barraza, se dedican a la comedia. “Muchas veces la vida del artista y del cómico es muy complicada porque todos quieren que los hagamos reír para que se olviden de sus problemas, pero no saben que muchas veces tenemos problemas y llevamos tristeza en el corazón”, aseguró ‘Melcochita‘.

Adicionalmente, también le brindó unas palabras de aliento a Alan Castillo, popularmente conocido como ‘Robotín’, quien, al igual que Barraza, atraviesa un duro momento a nivel personal. “Padre es el que cría”, sostuvo el cómico de 84 años . Asimismo, le recomendó ignorar los mensajes de burla e insultos que se leen en las redes sociales. “Yo he superado muchas cosas en la vida porque no les tomo importancia. No hay que lamentarse, sino seguir para adelante”, finalizó el artista.

