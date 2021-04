Lorena Álvarez se solidariza con Juliana Oxenford tras insultos de RLA

Lorena Álvarez evidenció su molestia por los desafortunados comentarios que ha expresado el candidato Rafael López Aliaga sobre algunas periodistas.

En medio de su noticiero, la conductora de 90 Central lamentó que el representante del partido Renovación Popular realice su campaña política con insultos especialmente dirigidos a mujeres.

“Para variar, el candidato persiste con palabras inaceptables a periodistas, especialmente mujeres. Desde aquí un cariño a Juliana Oxenford por las declaraciones inaceptables del candidato”, dijo con evidente molestia la conductora de Latina.

A través de sus redes sociales, Juliana Oxenford mencionó que había sido víctima de fuertes calificativos por parte de Rafael López Aliaga.

“El señor López Aliaga me acaba de llamar ‘igno...’. Un tipo que no puede decir ni ‘hola’ en un debate sin leer un papel, me insulta y sin poder pronunciar bien mi nombre, me dice ‘igno...’ (...) ¡Qué sujeto!”, escribió la comunicadora en su cuenta de Twitter, quien contó con todo el respaldo de sus seguidores.

Asimismo, mencionó que no es la primera vez que el candidato emite ese tipo de insultos hacia otras periodistas. Hace unos días, Rosa María Palacios y Mónica Delta también fueron afectadas por las palabras del también empresario.

Cabe mencionar que Latina se encuentra evaluando tomar acciones legales contra el candidato por sus declaraciones contra Mónica Delta tras una entrevista en Reporte Semanal.

