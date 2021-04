Korina Rivadeneira aclara supuesto distanciamiento con Mario Hart

En la última edición del programa de YouTube Papás en pañales, Korina Rivadeneira comentó estar distanciada de Mario Hart, lo cual generó rumores de una posible ruptura. Ante esta situación, la modelo decidió contactarse con América hoy y aclarar si continúa o no su relación con el piloto de autos.

La exintegrante de Esto es guerra explicó que sigue adelante su romance con el también empresario, solo que el vínculo entre ambos ha cambiado desde que se convirtieron en padres.

“Lo que comenté es algo normal, es lo que está pasando, es la realidad”, precisó. “Estamos un poco fríos porque la bebé duerme entre nosotros, la quiero cuidar a mil por ciento. Si la dejo sola en el cuarto me muero de miedo, no sé qué puede pasar con las sábanas. Los titulares van a ser alarmantes, pero no es así, no estamos separados”, agregó la modelo.

Korina Rivadeneira indicó, además, que el amor crece cada día más entre ella, Mario Hart y su primogénita. “Nada es perfecto, nosotros estamos felices y nos amamos, amamos a nuestra hija, cada día nos amamos mucho más y admiramos mucho más”, manifestó.

¿Qué dijo Korina Rivadeneira sobre su romance con Mario Hart?

Korina Rivadeneira explicó que su romance con Mario Hart cambió a raíz del nacimiento de su bebé, debido a que ahora tienen menos tiempo para compartir como pareja.

“Nuestra vida de ahora es un sueño hecho realidad, pero como no todo lo que brilla es oro, si estamos un poquito distanciados, aunque creo que es el tiempo, ya cuando la bebé crezca (pasarán más tiempo juntos)”, detalló.

