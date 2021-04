Frida Sofía revela que sufrió violencia sexual por parte de su abuelo

Frida Sofía, hija de la reconocida cantante mexicana Alejandra Guzmán, ha causada polémica tras sus recientes declaraciones en las que acusa a su abuelo Enrique Guzmán de abusar de ella cuando apenas tenía 5 años.

Las fuertes declaraciones de Frida se llevaron a cabo en Miami. Ahí la joven contó la relación que mantiene con su familia y reveló varios pasajes de su vida que le causan mucho dolor. La hija de la rockera declaró ante el periodista Gustavo Adolfo Infante para el programa De primera mano.

Ahí afirmó por primera vez ante las cámaras: “Traición tras traición, más mentiras de muchas personas. De mi tío, de mi abuelo, de Michelle. Por eso las mandé a todas a la fregada”.

Después de lo dicho, Frida continuó con otra revelación, en la que acusó a su abuelo de abusar de ella. “Siempre fue muy abusivo. Mira, me pongo a temblar porque tengo mucho que decir de eso. Fue un hombre muy asqueroso, muy abusivo. Me daba miedo. Me hizo cosas feas”, dijo entre lagrimas.

Asimismo, la joven modelo confesó llorando que siempre le tuvo temor: “Lo odio. Es un delito”, también pensó que se sentía enferma por creer que era responsable de lo que sucedía.

Finalmente, antes las declaraciones de Frida, el cantante respondió en el programa Sale el sol y puso en duda la estabilidad mental de su nieta. “En su locura, pero está bien. ¿Qué quieres que te diga? Que me gana la risa, sí me gana la risa. Ve a irla a ver a algún nosocomio, a verla cómo está”.

