Carlos ‘Tomate’ Barraza revela que él y sus padres contrajeron la COVID-19

Carlos ‘Tomate’ Barraza y su madre dieron a conocer que se contagiaron con la COVID-19 y que acaban de superar a la temida enfermedad. A través de una entrevista con el programa América hoy, ambos brindaron detalles sobre su estado de salud.

“Este virus con la segunda cepa ha sido la más desgarradora. Han sido momentos terribles los que he vivido, aceptar que uno se ha contagiado y pensar lo que puede pasar después, es lo peor”, comentó el cantante.

Por otra parte, Martha Chervellini, madre del también locutor radial, confesó que tenía mucho temor cuando dio positivo al coronavirus, debido a que en el pasado sufrió de cáncer y dos infartos cerebrales.

Carlos ‘Tomate’ Barraza indicó, además, que ahora él y su madre están brindándole todas las atenciones necesarias a su padre, quien aún continúa luchando contra la COVID-19.

“El que llevó la peor parte es mi papá... El médico nos dijo que trajéramos un concentrador de oxígeno sino ‘tu papá se va a ir’, así nos dijo crudamente... Me sentí morir, yo soy hijo único. Estos quince días han sido los peores que me han podido pasar”, precisó. “Ahora que ya estamos más recuperados, nos estamos ocupando de mi padre porque ha sido el más tocado. Lo único que estamos pidiendo ahora es que no tenga ninguna secuela y se pueda recuperar”, aseveró.

Finalmente, el exconductor de televisión invocó a todos los peruanos a no bajar la guardia y respetar estrictamente los protocolos de bioseguridad, a fin de evitar más contagios por coronavirus.

