Armonía 10 y Corazón Serrano sobre concierto para López Aliaga: “Solo hacemos música”

Armonía 10 y Corazón Serrano son dos de las orquestas piuranas más famosas y queridas por el público; sin embargo, cientos de usuarios de las redes sociales volcaron sus críticas hacia ambas agrupaciones, luego de que confirmaran su participación en el cierre de campaña virtual del controversial candidato a la presidencia Rafael López Aliaga.

Walter Lozada, director de Armonía 10, y Edwin Guerrero, de Corazón Serrano, decidieron responder ante los ataques y coincidieron en que la presencia de sus grupos de cumbia en el evento de Renovación Popular, no significa un respaldo al candidato .

“Desgraciadamente mucha gente no entiende que solo nos han contratado, pero yo espero que el público no nos juzgue, porque solo estamos haciendo nuestro trabajo. Solo hacemos música y queremos alegrar a la gente nada más, no tenemos nada que ver en temas políticos, no nos metemos en esas cosas”, explicó el líder de Corazón Serrano.

Por su parte, Lozada resaltó la oportunidad de tener un trabajo para la popular ‘Universidad de la cumbia’ y sus músicos, pues el sector de entretenimiento fue muy golpeado durante la pandemia.

“A mí no me importa quién nos contrata para cantar, la gente que nos critica en las redes sociales no nos va a dar de comer, y lo que menos me importa es hacer campaña por algún político. Lo único que puedo decirles a todos los que nos critican es que me alegra que haya un poquito de trabajo para mí y mis músicos”, afirmó el veterano músico.

Cabe señalar que el actor cómico Fernando Armas también participará en el mencionado show virtual, por el cierre de campaña de Rafael López Aliaga.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.