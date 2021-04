Yola Polastry revela que su hermano mayor contrajo la COVID-19

Yola Polastry se encuentra atravesando un difícil momento con su familia. A través de Twitter, la animadora infantil reveló que su hermano mayor contrajo coronavirus.

Se trata de Augusto, uno de sus tres hermanos y quien la llevó a la televisión cuando ella empezaba su carrera artística. En el tuit, contó que la esposa de su familiar también se ha visto afectada por la pandemia.

Pidió que se le incluya en el plan de inmunización debido a que teme contagiarse de la enfermedad. “Mi hermano Augusto con COVID. Su esposa está saliendo de esta plaga que nadie puede frenar. La vacuna es lo que nos puede ayudar”, expresó la presentadora de 71 años.

Le recomendó a sus seguidores a tomar conciencia en estas elecciones 2021 para elegir al mejor candidato presidencial. “Piensa bien por quién vas a votar”, agregó.

Yolanda Piedad Polastri Giribaldi tiene tres hermanos mayores que ella que son: María Eugenia, Remo y Augusto. Hace un año, el 13 de marzo del 2020, lamentó el fallecimiento de su madre.

Yola Polastry pide recibir la vacuna

En una entrevista para Día D, Yola Polastry aseguró que se encuentra preocupada porque tiene que esperar para recibir la vacuna contra la COVID-19.

“No demoren las vacunas... Me da miedo contagiarme, sé que no lo voy a soportar. Soy hipertensa. Quiero que me vacunen para poder tener seguridad... Lo que yo no entiendo es que cómo pueden dejar morir a tanta gente en este país”, declaró la animadora.

