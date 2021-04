Thaís Casalino a Mike Bravo: Debemos cuidar lo que decimos y no azuzar a la gente

A inicios de abril, Mike Bravo, imitador de Marilyn Manson, sorprendió en sus redes al revelar que el programa Mujeres al mando “jugó con la esperanza de su familia” tras no publicar en el espacio un pedido de él para un familiar suyo.

Ante este grave señalamiento, la conductora Thaís Casalino respondió a la indignación del joven artista; entendió su molestia, pero a la vez condenó su proceder a la hora de incentivar a sus seguidores para ir contra el espacio de Latina.

¿Qué pasó con el pedido de Mike Bravo, el cual nunca se emitió en Mujeres al mando?

El equipo de producción es el encargado. Entiendo que en un momento se grabó con él, el tema de la emisión no lo tengo claro, pero sabía que se iba a emitir al día siguiente (...) después sucedieron un montón de malos entendidos y situaciones que ellos mismos salieron a decir que no eran ciertas.

Él pidió a sus seguidores que denuncien la cuenta de Mujeres al mando

Ahí hay un hilo tan delgado, porque ahora todos somos comunicadores en nuestras redes sociales y tenemos que tener tanto cuidado con lo que decimos, con lo que no decimos y el azuzar a la gente con: “Hay que bajar la cuenta de tal”. Eso me parece gravísimo, un atentado, nadie tiene derecho a eso. Primero hay que investigar o, en todo caso, conversas con las personas involucradas. Si es que él les ha dicho a sus seguidores que se bajen la cuenta, no me parece correcto.

Por el otro lado, también es cierto porque hay mucha gente que está sufriendo en estos momentos y nosotros, aquí en Mujeres al mando, les vamos a dar, en la medida de lo posible, tribuna. La sensibilidad y responsabilidad social que tiene el programa ahora es alta, nos involucramos todos. El que hayamos querido ayudarlo es genuino, es real, nació de nosotros, no es justo que después hablen o digan tantas cosas. No sé cuál ha sido el problema para que no se emitiera en el momento adecuado.

Nueva temporada de Mujeres al mando y rating:

¿Por qué han implementado nuevas secuencias a Mujeres al mando?

Hace un año, en marzo, ingresamos cada una (Maricarmen Marín y Giovanna Valcárcel) paulatinamente y sin querer tuvimos que afrontar situaciones con la pandemia como todos los programas. Se fueron creando secuencias que nunca habían existido. Fuimos un híbrido en todo el año tratando de sacar adelante el espacio con la información adecuada, con una fórmula que ciertamente sentimos, por el cariño de la gente, funcionó. Es un show de emociones, sorprendemos al participante, hacemos ayuda social.

¿Sienten presión por el rating?

No, te soy bien sincera, y creo que lo comparto con mis compañeras también. A nosotros nunca nos hablan del rating, nunca estamos mirando al costado. Nos levantamos buscando la información precisa para traerle lo mejor al televidente. Cada una entrega siempre lo mejor, las conductoras, el equipo de producción que trabaja un montón para sacar adelante el programa. Y en la medida que sea un producto bueno, positivo, que da de que hablar y que se consume, yo creo que todos estamos tranquilos y felices.

Además, porque somos testigos de un nuevo cambio en la televisión, un nuevo tiempo y de una nueva normalidad que nos trajo a partir de la pandemia y desnudó demasiados problemas que hemos tenido como sociedad. Cero presión por el rating. Al contrario, siempre tratando de dar lo mejor.

¿Qué es lo que has aprendido todo este tiempo en Mujeres al mando?

Un tiempo de aprendizaje maravilloso. Yo comencé hace 20 años en televisión, he sido reportera. Fui conductora de Mujeres al mando por casi un mes sin dejar de ser reportera en Tengo algo que decirte. En ese tiempo había tan poca información acerca de la enfermedad, que era por un lado adrenalínico y por el otro, tratar convivir con el estrés y no contagiarte, pero a la vez está tu sensibilidad como periodista, el poder querer ayudar a la mayor cantidad de gente posible.

Hemos ayudado a un montón de personas y aposté por este nuevo tiempo de la televisión. Sentí que mi labor como comunicadora iba a aportar a todos como sociedad y ahora estoy aquí, un año después y sigo aprendiendo.

Se dijo mucho que Mujeres al mando copió a Fábrica de sueños para una de sus secuencias

Creo que no es correcto decirle como tal. Ahora, nadie ha inventado nada en televisión, el magazín existe desde que somos niñas. No me parece justo, queríamos hacer una Batalla del folclore, más adelante puede ser una batalla de festejo, no sé si es por el nombre, pero la dinámica es diferente. Me parece mezquino, en verdad, que alguien diga eso porque hemos visto el esfuerzo de la producción y lo que queremos es tratar de entregar un contenido adecuado y entretenido al televidente.

