Rosángela Espinoza pide balón de oxígeno para su tío con COVID-19

La chica reality Rosángela Espinoza pidió ayuda para conseguir un balón de oxígeno para su tío, quien se encuentra en estado crítico por la COVID-19 en Trujillo.

La integrante de Esto es guerra se mostró afectada al hacer un llamado de urgencia a sus seguidores para encontrar oxígeno en esa ciudad.

“Estoy super preocupada porque mi tío está en Trujillo y necesita oxígeno. Por favor, si tiene algún contacto, voy a dejar el número de mi prima. Mi tío está que se asfixia, por favor, si me pueden ayudar en eso”, expresó entre lágrimas la modelo.

Contó que por el momento no puede viajar al lugar y acompañar a su familia, a la que no visita desde hace varios años. “Es una situación muy complicada, no puedo ir para allá. No veo hace mucho tiempo a mi tío. Espero que me puedan ayudar. Necesita oxígeno, a ver si alguien se puede contactar con mi prima ”, finalizó su mensaje.

De esta manera, Rosángela Espinoza se suma a la lista de figuras del espectáculo que piden ayuda para sus familiares que contrajeron coronavirus.

Hace unos días, su excompañero en Esto es guerra, Nicola Porcella, también expresó su preocupación por su padre, quien se encuentra intubado en UCI. Por su parte, el cantautor peruano Daniel Lazo pidió oxígeno para su progenitor que lucha contra la COVID-19 en Ayacucho.

