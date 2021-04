Magaly Medina tras opinión de Rodrigo González: “Mis amigos no están en TV”

La presentadora Magaly Medina envió un fuerte mensaje contra quienes se han dedicado a especular las razones de su separación con el notario Alfredo Zambrano.

La conductora de Magaly TV, la firme también lanzó una indirecta a su colega Rodrigo González, quien opinó y deslizó algunos rumores sobre la ruptura amorosa.

Ella aclaró que sus verdaderos amigos no se encuentran trabajando en la TV, motivo por el cual “nadie más tiene derecho a decir algo que no conoce”.

“Mi círculo pequeño, mis amigos reales, no está en televisión, los que están a nuestro alrededor pueden dar fe de la bella historia de amor que vivimos... Que el resto se llene la boca de especulaciones, no me interesa, no me importa, porque yo sé cuál es la razón. Mis amigos cercanos, mi grupo cercano saben cuál es la razón”, expresó.

Magaly Medina aseguró que esperará para poder hablar sobre los motivos que la llevaron a separarse de su aún esposo Alfredo Zambrano. “Se lo contaré en algún momento, ahora no me siento todavía con ganas de hacerlo”, agregó.

“La vida real no es como las telenovelas. No tienen los finales felices. No siempre es así, la vida real me ha enseñado, a mí particularmente, que no vivo dentro de una película. Especulan porque quieren verme llorando, pero no lo haré, el día que lo haga lo haré con mis amigos cercanos, no lo voy a hacer con ninguno de los que están en televisión, no son mi paño de lágrimas”, finalizó la conductora de ATV.

Esta no es la primera vez que Magaly Medina afirma que no mantiene una amistad cercana con Rodrigo González. Hace unas semanas, mencionó que “con él tenía un contacto esporádico y generalmente solo por temas relacionados al trabajo, era un trato cordial”.

