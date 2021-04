Karol G confiesa que Shakira rechazó hacer un dueto con ella

Karol G, en medio de la promoción de su nuevo disco KG0516, ha realizado una inesperada revelación. Según dijo, hace un año le pidió a Shakira que grabaran juntas una canción, pero la estrella de Barranquilla habría rechazado esa oportunidad.

La interprete de “Tusa” explicó que en el momento no se pudo dar la anhelada colaboración, y lejos de mostrarse decepcionada de su colega y compatriota, aseguró que es entendible que ella tenga en mente otros proyectos y que, por una u otra razón, no pueda llegar darse el dueto.

Aún se desconocen las razones por las que Shakira habría rechazado en su momento el pedido de Karol G, pero esto no ha sido motivo para que la cantante de música urbana haya desechado su sueño de hacer un dueto con una de las artistas que más admiradas.

“Vamos a ver qué pasa, no digo que no, tampoco digo que sí. Si llega una canción que en mi opinión sea para Shakira, tocaré la puerta de nuevo, si no se da, como quiera, mi respeto y admiración son infinitos, porque además de que es una gran mujer en el mundo, es de mi país, representa mi casa, nos enseñó que sí era posible todo”, explicó la cantante.

Cabe recalcar que Karol G se ha posicionado como una de las voces urbanas femeninas más importantes del momento. Su último álbum KG0516 estrenado en marzo de este año es considerado como la producción más exitosa de una artista de habla hispana a nivel mundial en la plataforma de streaming Spotify.

