Jurado de Yo soy Chile a ‘José Feliciano’: “No fue tu mejor presentación”

Yo soy Chile llevó a cabo una más de sus galas estelares el martes 6 de abril, en la cual el imitador de José Feliciano se enfrentó al ’Dúo Dinámico’ por un pase a la siguiente etapa de la competencia. En esta edición, el peruano Sebastián Landa volvió a demostrar todo su talento con el tema “Volveré alguna vez”, pero recibió una sorpresiva crítica del jurado.

Al término del show, Antonio Vodanovic y Cristián Riquelme llenaron de elogios al concursante, sin objeción alguna. “Íntimo, melancólico, armonioso, con lindos acordes y siempre improvisando. Eres un tremendo Feliciano”, comentó el expresentador del Festival de Viña del Mar. “Solo felicitarte, increíble presentación, y diestro con la guitarra además”, añadió el actor, por su parte.

Sin embargo, a su turno, Myriam Hernández, quien anteriormente calificó de “perfecta” la imitación de ’José Feliciano’ en Yo soy Chile, precisó que el participante cometió algunos errores que hicieron que esta no fuera la mejor de sus interpretaciones en el programa de Chilevisión.

“Hubo algunas imprecisiones que creo que tú también sabes, pero son detalles... Es tal tu perfección que, entonces, una empieza a estar atenta a las cosas que pueden suceder y sentí que no fue tu mejor presentación, has tenido muchísimo mejores, pero no te quita lo maravilloso de tu imitación. Es algo que puede ocurrir también con el verdadero”, acotó ’La baladista de América’.

Finalmente, tras observar las presentaciones de ’José Feliciano’ y el ‘Dúo Dinámico’, el jurado de Yo soy Chile decidió dar como ganador al artista que caracteriza al cantautor puertorriqueño.

’José Feliciano’ vence a ’Ricardo Montaner’ en Yo soy Chile

Durante una de las últimas galas de Yo soy Chile, el imitador de José Feliciano superó a ’Ricardo Montaner’ con su emotiva interpretación de “Por qué te tengo que olvidar”.

El jurado acotó que el peruano volvió a demostrar a detalle su gran trabajo como caracterizador del cantautor puertorriqueño en el escenario del programa de Chilevisión.

