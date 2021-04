Juliana Oxenford expresó su indignación en redes sociales tras haber sido víctima de insultos de parte de Rafael López Aliaga, candidato presidencial por el partido Renovación Popular. La periodista decidió dar una fuerte respuesta al político.

En el mensaje de Twitter, la figura de ATV condenó las palabras que fueron usadas para poner en tela de juicio su capacidad profesional y mencionó el desempeño que tuvo el aspirante a la presidencia durante el pasado debate organizado por el JNE (Jurado Nacional de Elecciones).

“El señor López Aliaga me acaba de llamar ‘igno...’. Un tipo que no puede decir ni ‘hola’ en un debate sin leer un papel, me insulta y sin poder pronunciar bien mi nombre, me dice ‘igno...’ (...) ¡Qué sujeto!”, escribió la comunicadora.

Juliana Oxenford también recalcó que esta no es la primera vez que el representante de Renovación Popular realiza comentarios despectivos hacia periodistas del medio. Rosa María Palacios y Mónica Delta también fueron afectadas por las palabras del también empresario.

Los usuarios de Twitter no dudaron en expresarle su apoyo a la conductora de Al estilo Juliana y también manifestaron su rechazo ante el lamentable hecho.

El comentario que realizó Rafael López Aliaga sobre Juliana Oxenford fue durante una caravana organizada por su partido político en la localidad de Jicamarca este miércoles 7 de abril.

Cabe indicar que Latina se encuentra evaluando tomar acciones legales contra el candidato por sus declaraciones contra Mónica Delta tras una entrevista en Reporte Semanal.

