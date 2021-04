Johanna San Miguel intentó contactar a Gian Piero Díaz tras ausencia en EEG

Johanna San Miguel hizo referencia a su anterior compañero de conducción durante la emisión de Esto es guerra. Al comenzar el programa, la presentadora reveló que intentó comunicarse con Gian Piero Díaz tras su ausencia.

La representante de los guerreros se encontraba hablando sobre la importancia de su función como defensora de su equipo, muy a pesar de la persona que se encargue de acompañarla en el programa.

Es por este motivo que el ‘tribunal’ decidió cuestionarla por la llamada que le hizo al también actor luego de la emisión del 5 de abril, fecha en la que llegó María Pía Copello. “¿Acaso terminando el programa usted no ha llamado al señor Gian Piero?”, dijo el juez.

En ese momento, Johanna San Miguel decidió aclarar que, a pesar de sus intentos por contactarse con él, no tuvo respuesta alguna: “Debo decir algo: ‘No me contestó'”.

La figura de Esto es guerra decidió advertir en son de broma a su compañero luego de enterarse que a su nueva compañera sí le contestó el teléfono. “Mejor no te aparezcas por acá, Pía ya se quedó. Ya no pises este terreno porque te he llamado, te he mandado mensajes de audio y no me has contestado”, señaló.

Esto es guerra: así fue el ingreso de María Pía Copello como conductora

¡EEG tiene nueva conductora! El lunes 5 de abril se develó quién será la nueva presentadora del programa durante la ausencia de Gian Piero Díaz. Tras una larga intriga, María Pía Copello fue anunciada como el nuevo ingreso del reality.

La influencer, quien años atrás fue la encargada de liderar el espacio, salió de una lujosa camioneta negra y se mostró feliz de volver a integrar la competencia. “¿Johanna, te esperaste esto? Se dijeron muchas cosas de nosotras, pero, más allá de eso, debo de confesar que en algún momento no la pasamos tan bien”, dijo.

