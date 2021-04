Jessica Newton denuncia que abrieron sus maletas y le robaron en aeropuerto

La organizadora del Miss Perú, Jessica Newton, denunció que fue víctima de robo en el aeropuerto Jorge Chávez tras llegar en un vuelo a Perú desde Madrid, España.

A través de Instagram, la ex reina de belleza aseguró que encontró sus maletas abiertas y se percató que le hacían falta unos lujosos regalos que había adquirido durante su viaje.

“Solo esperemos que no falte nada en mi maleta, me parece rarísimo que este abierta y mi otra maleta también abierta. Solo espero que no falten los regalos... Se robaron los relojes, iPhone que traje para Fer y Miranda. ¿Qué más? Ya me daré cuenta en casa”, expresó en la publicación, donde etiquetó a la aerolínea Iberia Líneas Aéreas.

Lutty Lobatón, compañero de Jessica Newton en la organización del certamen, también sufrió de robo de costosos accesorios en su equipaje. “Me han dado la maleta, pero con el candado reventado, se ha abierto acá. Falta mi plancha de cabello y mis zapatos Gucci”, señaló él.

Luego, Jessica Newton informó que en seguida interpuso la denuncia por robo en la aerolínea, pero tendrá que esperar para que reciba una respuesta sobre su caso. “Desgraciadamente, nos han robado. Hemos hecho la denuncia en Iberia y me dicen que esto demora como 7 días”, sostuvo la exmodelo.

