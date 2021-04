Gian Piero Díaz revela el por qué de su ausencia en Esto es guerra

Este lunes 5 de abril, Gian Piero Díaz no estuvo presente en el programa Esto es guerra, lo que causó mucho asombro entre sus seguidores. Sin embargo, eso no fue lo único extraño, pues de inmediato se anunció el ingreso de María Pía Copello.

Asimismo, la reciente decisión del programa dejó muchas interrogantes y cuestionamientos en sus fans e incluso su compañera de conducción Johanna San Miguel. Es por ello que muchos de los seguidores de EEG se pronunciaron por redes sociales y preguntaron el motivo de su salida.

Según América televisión, el conductor se tomará una semana de licencia, ya que está procesando la reciente perdida de su maestro de teatro, Jorge Chiarella Kruger, quien falleció el 1 de abril a causa de la COVID-19. La noticia fue confirmada por el Gran Teatro Nacional.

En su cuenta de Instagram, el actor le dedicó su agradecimiento. Foto: gianpierodiazof

En su cuenta de Instagram, le dedicó sinceras palabras. “La vida me dio un solo maestro y ese eres tú, me cambiaste la vida, me llenaste de confianza, me hiciste creer en mí, viste en mí lo que nadie vio, o lo que nadie quiso ver. Me tuviste fe, te arriesgaste”, dijo el presentados.

Asimismo, añadió que el recuerdo de su maestro siempre estará con él. “Tengo tanto que agradecerte. Gracias, Coco, te quiero mucho y siempre te llevaré en mi corazón como ese gran ser humano apasionado de la música, protagonista de la vida de muchos y director de mis sueños. Gracias, mil gracias. Mi pena es grande, pero no tan grande como tu legado”, sostuvo.

Por otro lado, la nueva conductora María Pía Copello se pronunció en el programa En boca de todos. Ahí mencionó que Gian Piero regresará como conductor de EEG. “Siempre es lindo volver. Esto es guerra ha sido parte de mi vida durante muchos años y cada vez que me llaman tienen un sí de mi parte. Ese fue el motivo por el cual decidí estar con ustedes, y aprovechando que Gian Piero Díaz no está, pero ya pronto estará con ustedes (los televidentes) nuevamente, expresó”

Texto que debe llenar