Ducelia Echevarría revela que terminó su relación con Domingo Salas

Ducelia Echevarría y Domingo Salas terminaron su relación amorosa después de dos años juntos. La chica reality confirmó la noticia durante una entrevista para En boca de todos.

Contó que el empresario viajó a Miami, Estados Unidos, motivo por el cual ella pasó el feriado de Semana Santa solamente con su hija. Esos días le sirvieron para reflexionar sobre las decisiones que ha tomado en su vida.

“Ahora estoy tranquila, estoy con mi bebé. La semana santa me ha ayudado a reflexionar a pensar en las cosas que quiero y las que no quiero. Me ha ayudado para tomar algunas decisiones”, declaró la competidora.

“Él ha tenido sus cosas me imagino para que se vaya para allá (Miami). Pero yo prefiero mantener mi vida personal para mí nada más”, agregó Ducelia Echevarría.

Al informar la noticia, los conductores Ricardo Rondón y Tula Rodríguez expresaron su preocupación y desearon que la separación de la chica reality se trate de un distanciamiento.

“Qué pasó. A él se le veía tan caballero, y cuidaba a la hija de Ducelia, ojalá solo sea una discrepancia”, comentó la presentadora Tula Rodríguez.

Sin embargo, esta no es la primera vez que se separan. En noviembre del 2020, ambos protagonizaron una situación similar. En julio de ese mismo año, Ducelia Echevarría y Domingo Salas anunciaron que tenían planes de matrimonio.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.