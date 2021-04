Carlos Vives comunica la muerte de su padre: “Sé que vivirá eternamente”

Carlos Vives se encuentra atravesando un duro momento tras la pérdida de su padre este lunes 5 de abril. El cantante colombiano comunicó la muerte de su progenitor a través de su cuenta de Instagram y le dedicó un sentido mensaje.

Según difundieron diversos medios internacionales, Luis Aurelio Vives Echevarría falleció rodeado de sus familiares y cuidadores. Uno de sus hijos comunicó la noticia a El Heraldo.

El intérprete de “La bicicleta” no dudó en pronunciarse en redes sociales y compartió un conmovedor video con imágenes de su progenitor. Junto a la publicación difundió un extenso mensaje.

“Hoy, Lunes de Pascua, se me fue mi papá y me vuelvo a sentir desamparado como la primera vez. Lo veo salir de su casa para no volver y se me parte el alma. (...) Yo sé que él vivirá eternamente en nosotros sus hijos, en nuestra familia, en nuestros amigos, en nuestra ciudad y que siempre lo vamos a recordar con esa sonrisa de niño que lo acompañó toda su vida”, escribió Carlos Vives en Instagram.

Sus fans y seguidores no dudaron en expresarle sus condolencias a través de los comentarios de la plataforma. Artistas como Alejandro Sanz también intentaron consolarlo con sentidos mensajes: “Que papá Dios lo tenga en su gloria. Un abrazo fuerte a ti y a toda tu familia, querido amigo”.

Carlos Vives y Bacilos se unen en nueva versión de “Caraluna”

Uno de los clásicos del latin pop tiene una nueva versión. “Caraluna”, una de las canciones más populares del grupo Bacilos ha sido relanzada en una renovada edición junto a Carlos Vives. El videoclip del tema, que se lanzó a finales de febrero, se convirtió en todo un éxito en YouTube y hasta el momento ha acumulado más de 1 000 000 de reproducciones.

Los integrantes de la recordada agrupación destacaron el aporte del colombiano en el icónico single. “Él es un mundo en sí, por dentro, con sus conocimientos profundos de la historia de la música colombiana”, expresó Jorge Villamizar.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.