Yo soy Chile: imitador de Steve Perry revela que sufrió accidente de tránsito

El lunes 5 de abril se realizó una gala más de Yo soy Chile, en la cual los imitadores de Barry White y Steve Perry protagonizaron una emocionante batalla. Al final de ambas presentaciones, el jurado dio como ganador al primero, pero se mostró extrañado por el bajo desempeño del segundo, quien terminó por revelar que días atrás sufrió un accidente de tránsito.

“Algo está pasando. No te puedo hablar como jurado. Tú eres un participante que tiene un tremendo potencial, no lo decimos nosotros, lo dice la gente”, señaló Cristián Riquelme en el programa de Chilevisión.

Ante dicho comentario, ’Steve Perry’ admitió que bajó su nivel en la competencia de Yo soy Chile debido a que el accidente que sufrió afecto mucho su salud física y emocional. “Sí, es verdad, no he estado en el mismo rendimiento, tuve un accidente hace algunos días, entonces, claramente me ha afectado las últimas participaciones, así que lo entiendo... Me ha afectado más psicológica que físicamente”, detalló.

Posteriormente Nicolás Cid se pronunció en su cuenta de Instagram para contar a detalle cómo ocurrió el lamentable suceso que puso en riesgo su vida.

“Gracias a Dios no tuve ningún daño grave, y luego de unos días de reposo, pude volver a mi vida normal. No contaba que con el fuerte ritmo de vida que llevaba esos días, de mucho estrés y que claramente fue potenciado por el choque, aparecería un enemigo silencioso que, imagino, a más de uno debe haber afectado: las crisis de pánico”, relató el participante de Yo soy Chile.

