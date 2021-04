Ethel Pozo sobre regreso de Gisela Valcárcel: “Le cambia la vida a muchos”

La conductora Gisela Valcárcel regresa a la televisión con una nueva temporada de El gran show luego de más de un año de ausencia por las medidas de la pandemia.

Su hija, Ethel Pozo, celebró la noticia durante la emisión de América hoy. Aseguró que la presencia de su madre, de 58 años, en la pantalla chica es algo que “todos los peruanos” ansiaban ver.

“Lo que todo el Perú quería, tras un año de para, mi madre, todos los sábado estará nuevamente... Por fin, vuelve, no estábamos completos los sábados, los sábados no eran lo mismos, no sé con qué vuelve, con baile, con canto...”, expresó la también presentadora.

Afirmó que el reality de América TV destaca por cambiarle la vida a los artistas. “El gran show le cambia la vida a muchos talentos peruanos, cada vez que alguien pisa esa pista de baile, su vida cambia”, agregó Ethel Pozo.

El nuevo programa de Gisela Valcárcel contará con la participación de grandes estrellas del espectáculo nacional. Aún no se ha confirmado si se trata de un reality de baile o de canto. Sobre el contenido, la hija de la conductora no reveló mayores detalles.

Por su parte, Gisela Valcárcel difundió el primer video que promociona su regreso a la televisión. “Mi corazón está agradecido”, escribió.

