Bryan Arámbulo envía mensaje a su madre tras ganar final de Doble estrella

Bryan Arámbulo continúa demostrando su talento en el segmento Doble estrella de El reventonazo de la Chola. El intérprete de cumbia participó de la final del concurso y sorprendió a los televidentes con su imitación de Olga Tañón.

El exintegrante de Los Claveles de la Cumbia cantó “Basta ya”, una de las canciones más populares de la artista original. Tras ser coronado como el ganador absoluto de la competencia, decidió dedicar la victoria a su madre, quien lucha contra la COVID-19.

En dicho mensaje, Bryan Arámbulo reveló que su familiar se encuentra grave y se quebró al hablar de su situación: “Esto lo hago por mi familia, por mi mamita a quien amo con todo mi corazón. (...) Ella está en casa gracias a Dios, pero solo queda esperar la voluntad de Dios”.

Del mismo modo, aseguró que se encuentra haciendo su mayor esfuerzo para salvar a su madre de la enfermedad. “Estamos haciendo todo lo posible por ser fuertes. Todo mi esfuerzo es para ti, mamita. Te amo con todo mi corazón”.

Bryan Arámbulo dejó Los Claveles de la Cumbia

El joven cantante sorprendió a sus fanáticos al anunciar su retiro oficial de la orquesta Los Claveles de la Cumbia, grupo con el ganó popularidad en el género de la cumbia. Bryan Arámbulo confirmó en Facebook su salida y agradeció a los integrantes de la agrupación por brindarle su apoyo.

“Queridos amigos, seguidores y familia, llegó el momento de dar un paso al costado. Desde hoy dejo de pertenecer a la orquesta Claveles de la Cumbia. No me haré presente en alguna de las actividades que tengan de acá en adelante. Me siento agradecido con la empresa y con César Córdoba, que me acogió de la mejor manera a esta linda familia musical, contribuyendo a mi crecimiento como artista y con diferentes experiencias inolvidables”, escribió.

Comunicado de Bryan Arámbulo. Foto: Bryan Arámbulo/ Facebook

