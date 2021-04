Este lunes 5 de abril de 2021 se cumplen 27 años de la desaparición de Kurt Cobain, líder de la icónica banda de grunge Nirvana. El artista estadounidense, de entonces 27 años, cometió suicidio en el interior de su casa de Seattle en 1994.

La agrupación tenía un éxito enorme, con más de 30 millones de copias vendidas con solo tres álbumes, y se convirtió en un símbolo de la rebeldía juvenil. No obstante, el vocalista atravesaba por una crisis: el 4 de marzo de ese año trató de suicidarse y, el 18, la Policía fue a su hogar tras un incidente en el cual su esposa Courtney Love aseguró que él lo iba a intentar nuevamente.

Posteriormente, Cobain viajó a Los Ángeles para iniciar su rehabilitación, pero estuvo poco tiempo en el Exodus Recovery Center. “Solo recuerda, no importa qué, te amo”, fue lo último que le dijo a su esposa. Tras trepar una cerca, el cantante regresó a Seattle. No obstante, no hay muchas certezas sobre lo que le pasó en sus últimas 48 horas de vida.

Kurt Cobain lideró a Nirvana, agrupación que simbolizó la rebeldía juvenil de la época. Foto: difusión

El intérprete de “Smells like teen spirit” fue reportado como desaparecido y, ese 8 de abril, un electricista halló su cuerpo sin vida en el invernadero de su casa. Cobain había dejado una carta de despedida escrita en tinta roja y dirigida a Boddah, su amigo imaginario de la infancia. Estos son algunos fragmentos del último mensaje del cantante:

“Ya hace demasiado tiempo que no me emociono escuchando, creando o escribiendo música, ni siquiera haciendo rock and roll. Me siento increíblemente culpable. Por ejemplo, cuando se apagan las luces antes del concierto y se oyen los gritos del público, a mí no me afectan tal como afectaban a Freddy Mercury, a quien parecía encantarle que el público le amase y adorase. Lo cual admiro y envidio muchísimo.”

“Simular que me lo estoy pasando al 100% bien sería el peor crimen que me pudiese imaginar. A veces tengo la sensación de que tendría que ‘fichar’ antes de subir al escenario. Lo he intentado todo para que eso no ocurriese. (Y sigo intentándolo, créeme, Señor, pero no es suficiente).”

“En nuestras tres últimas giras he apreciado mucho más a toda la gente que he conocido personalmente porque son fans nuestros, pero a pesar de ello no puedo superar la frustración, la culpa y la hipersensibilidad hacia la gente. Solo hay bien en mí y pienso que simplemente amo demasiado a la gente. Tanto, que eso me hace sentir j********** triste”.

Carta de despedida de Kurt Cobain estaba dirigida a un amigo imaginario. Foto: difusión

“No puedo soportar la idea de que Frances (su hija) se convierta en una rockera siniestra, miserable y autodestructiva como en lo que me he convertido yo. (...) Soy una criatura voluble y lunática. Se me ha acabado la pasión y recuerden que es mejor quemarse que apagarse lentamente. Paz, amor y comprensión. Kurt Cobain”.

La carta cierra con estas palabras: “Frances y Courtney, estaré en su altar. Por favor, Courtney, sigue adelante por Frances, por su vida que será mucho más feliz sin mí. Las quiero. ¡Las quiero!”.