Yo soy Chile: ‘Thalía’ se quiebra tras ser eliminada de la competencia

Nueva fecha de eliminación en Yo soy Chile. La imitadora de Thalía se convirtió en la nueva eliminada del reality, pues su interpretación de la canción “Qué será de ti” no fue suficiente para obtener la victoria en su batalla contra ‘Myriam Hernández’.

Tras perder el duelo inicial, Fresia Casas (Thalía) pasó a la zona de riesgo y el jurado tuvo que decidir entre ella y el intérprete de Zalo Reyes. “Voy a salvar a Thalía, se parece mucho; Salo también, pero tiene que mejorar la actitud para trabajar y mejorar la voz también para parecerse más al Zalo auténtico”, comentó Cristián Riquelme.

“Mi apreciación es que Thalía se ha seguido superando en el tiempo, pero yo creo que falta y creo que en Zalo se ve una voz raspada, otras veces mejor, pero creo que de igual forma es Zalo Reyes por donde se le mire”, discrepó Myriam Hernández.

Por su parte, Antonio Vodanovic desempató con su voto para el ‘Gorrión de Conchalí'. “Era un cambio de actitud de Thalía que hoy día no estuvo, no la vi, no la sentí, no la escuché; por lo tanto, yo le voy a dar la última oportunidad a Zalo”, acotó.

Finalmente, la intérprete de “La fuerza del amor” anunció a quien debía abandonar la competencia. “Es muy difícil para el jurado cuando se trata de eliminar a alguien del programa para que nos deje. Este jurado ha decidido de forma dividida que quien abandona el programa Yo soy... con tristeza despedimos a ‘Thalía’”, sentenció.

La artista no pudo contener el llanto y se despidió muy emocionada. “Yo le pedí a Dios esta oportunidad y me la dio, me dijo que hasta aquí era, yo lo sentí en la mañana, porque yo oro a Dios. Agradezco la oportunidad a Chilevisión y a Yo soy, a ustedes por sus consejos”, dijo Fresia Casas.

