Sully Sáenz dedicó emotivo mensaje a su hijo por su séptimo cumpleaños

Sully Sáenz expresó su emoción en redes sociales por la llegada del séptimo cumpleaños de su primogénito. La ex chica reality preparó una sorpresa para su engreído y le dedicó un tierno mensaje en su cuenta de Instagram.

La también conductora expresó nostalgia por el paso del tiempo y recordó los primeros años de vida del pequeño Marchello, durante los cuales aprendió a ser madre.

“Me parece mentira que ya sean siete años. Siete años desde que me convertiste en mamá y cambiaste mi vida por completo llenándola de amor y aprendizaje. Contigo aprendí que soy más fuerte de lo que jamás me imaginé ser, que lo puedo todo si mi recompensa es tu bienestar”, escribió.

Sully Sáenz terminó su dedicatoria haciéndole una promesa a su hijo. “La vida no es perfecta, pero sí te prometo estar siempre para ti cuando me necesites. Dios te bendiga y cuide siempre mi hijito y que seas muy muy feliz”, expresó junto a una serie de fotografías que muestran el regalo que recibió el pequeño.

La conductora expresó nostalgia por el paso de los años. Foto: captura Instagram

¿Sully Sáenz dispuesta a regresar a Esto es guerra?

Desde que se anunció la actual temporada de Esto es guerra se formó una interrogante en torno a qué competidores serían reestablecidos en el programa para la edición ‘el origen’. Finalmente se incluyó a Yaco Eskenazi y Mario Hart, competidores llamados históricos.

Sin embargo, Sully Sáenz, otra representante original del reality, se mostró dispuesta a regresar. En conversación con América Espectáculos confesó que se sentía emocionada ante una posible llamada de la producción.

“Es una de las cosas que tengo en mente para este año. Siempre he tenido la ilusión de volver, me encanta el programa, pero vamos a ver. Mi vida ahora está muy diferente, entonces no lo sé, pero no lo descarto”, dijo la conductora de televisión.

