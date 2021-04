Nicola Porcella anuncia su retorno a México tras mejora de salud de su papá

Nicola Porcella, quien representó al Perú en el reality Guerreros Puerto Rico, anunció que dentro de poco regresará a México para desarrollar su preparación como actor en el CEA (Centro de Educación Artística) de Televisa. El modelo confirmó esta información mediante su cuenta oficial de Instagram.

El chico reality precisó que emprenderá vuelo a tierras aztecas apenas su padre, quien vivió una lucha contra el coronavirus, se encuentre sano y salvo en su hogar. “¿Cuándo te vas a México?”, le preguntó una de sus seguidoras, a lo que él respondió “Estoy esperando que mi papá esté en su casa. Por cómo está, parece que va a ser muy pronto. Y me voy a México”.

Nicola Porcella también desmintió nuevamente los rumores que apuntan a que volverá a integrar las filas de EEG este 2021. “No voy a regresar a Esto es guerra. Primero, porque no me lo han propuesto y segundo... estoy muy agradecido, pero quiero hacer mi carrera en México y darle prioridad al programa que estoy lanzando en redes, así que no podría”, aseveró en Instagram.

Papá de Nicola Porcella ya respira sin ventilador mecánico

El 3 de abril, Nicola Porcella confirmó que su papá, quien contrajo la COVID-19, ya puede respirar sin ventilador mecánico, e indicó que la recuperación del mismo marcha por buen camino.

“Gracias a Dios, hoy lo desconectaron, lo empezaron a despertar y ya está respirando por él. Para mí, fue un milagro, ya que muchas veces me dijeron que mi papá no iba poder pasar esto. Gracias, Dios”, detalló.

