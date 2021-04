Mariah Carey protagoniza peculiar video tras vacunarse contra la COVID-19

La interprete de “All i sant for christmas is you”, Mariah Carey, compartió el momento exacto en que recibió la vacuna contra el coronavirus. En el video mostrado no ocultó su miedo por las agujas, pero no dudó en animar a sus seguidores a hacer lo mismo.

En su reciente video publicado en su cuenta de Instagram se ve a la cantante estadounidense asustada. “Están teniendo una conversación de médicos y aquí estoy yo, feliz y un poco nerviosa por esta primera inyección. Les estoy distrayendo de hacer su trabajo, pero ya saben cómo soy y hablo para no pensar. Aquí estamos, después de aquella primera publicación en la que me lavaba las manos con Ron y Roe en Nueva York, donde intentaba animar a la gente a que estuviera segura”, comentó ante la cámara.

El video llamado ‘Efecto secundario de la vacuna: G6′ cuenta con más de 2 millones de vistas y más de 7.000 comentarios. Asimismo, personajes famosos no dudaron en hacerle un comentario, como, por ejemplo, la cantante Kelly Rowland. Ella mencionó: “Es la narrativa medica para mi”.

Asimismo, Mariah finalizó el video aplaudiendo y animando a sus seguidores a vacunarse para evitar la propagación del coronavirus. Por otro lado, recordó que todas las personas estamos unidas en esta batalla