Magaly Medina se pronuncia sobre video con Alfredo Zambrano en aeropuerto

Hace unos días, Amor y fuego difundió un video de Magaly Medina y Alfredo Zambrano llegando al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez el 31 de marzo, aunque con minutos de diferencia, por lo cual muchos empezaron a especular sobre una posible reconciliación. Ante esta situación, la conductora de Magaly TV, la firme decidió romper su silencio.

La figura de ATV desmintió haber retomado su relación con su aún esposo cuando una de sus seguidoras le consultó sobre el informe del programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, el cual será emitido este lunes 5 de abril por la señal de Willax TV.

Magaly Medina responde a seguidora

“Maga, te vieron en el aeropuerto con tu esposo. ¿Esa es la bomba que tiene para mañana ‘Peluchín’?”, preguntó la usuaria, a lo que la presentadora respondió “Jajaja. No dejes que te vendan gato por liebre”.

El último 30 de marzo, minutos antes de finalizar la transmisión de su programa, Magaly Medina había anunciado la separación con su esposo, el notario Alfredo Zambrano.

“He decidido separarme de mi esposo... Lo que deseo es que Alfredo encuentre felicidad en el camino que viene y creo que es lo mismo que él desea para mí”, indicó la animadora.

Magaly Medina agradece apoyo tras separación

Magaly Medina agradeció el apoyo de sus familiares y amigos que ha tenido luego de hacer pública su separación de Alfredo Zambrano.

“Quiero agradecer a mis amigos porque en estas circunstancias por las que estoy atravesando, las que les conté ayer (martes 30 de marzo), me he dado cuenta que tengo amigos que me quieren mucho, a los que yo quiero, respeto y aprecio mucho que estén a mi lado”, expresó en el set de Magaly TV, la firme.

