Luciana Fuster regresa a Onda Cero: “Qué bonito volver a la radio”

¿Cambió de planes? Lucina Fuster sorprendió a sus seguidores al anunciar su inesperado regreso a su programa radial en Onda Cero. Hace poco tiempo, la modelo renunció a dicho espacio y a Esto es guerra porque aseguraba que tenía planes de trabajar en el extranjero.

Sin embargo, parece que la también influencer cambió de planes porque no solo volvió como una de las figuras principales del reality de competencia, sino también ya fue anunciada para volver a su casa radial.

“Desde este lunes estará con nosotros Lucianita Fuster. Regresa a su casa”, reveló Ricky Show en Onda Cero.

Inmediatamente, a través de sus redes sociales, la chica reality compartió el anuncio evidenciando su emoción por volver.

“¡Ay qué felicidad! Es una locura, ha sido de último minuto. No puedo creerlo, estoy muy contenta, qué bonito volver a la radio.

Luego de su regreso a Esto es guerra, Luciana Fuster aseguró que estaría por poco tiempo debido a que se estaba preparando para ir a trabajar a México.

De hecho, yo en poquitito tiempo tengo que viajar. Estoy viendo la fecha exacta en la que me tengo que quedar. Me voy para México y me voy a trabajar”, dijo a “En boca de todos”.

“Lo cierto es que estoy viendo planes ahorita en México, no sé la fecha exacta de hasta cuándo estaré en EEG, espero que sean un par de semanas más”, afirmó Luciana Fuster en febrero.

