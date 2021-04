Estrella Torres recuerda inicios con Tommy Portugal: Preguntó por Thamara

¡Más enamorados que nunca! Estrella Torres y Tommy Portugal se han convertido en una de las parejas más sólidas de la farándula peruana y no escatiman a la hora de gritar su amor a los cuatro vientos.

Esta vez la cantante estuvo como invitada en Mujeres al mando y se animó a contar detalles sobre cómo conoció a su amor.

“Todo fue por la música, la música nos unió. La verdad, cuando él me escribió, no podía creer que Tommy Portugal me escriba... y bueno, fue muy caballero conmigo desde el principio”, inició.

Sin embargo, sorprendió a todos al revelar que Portugal primero le escribió para preguntarle por su compañera de Corazón Serrano, Thamara Gómez.

“Él me escribió preguntando por Thamara (risas). Yo igual me emocioné porque me escribió él y era conocido y todo, estaba en Los caribeños de Guadalupe, en ese entonces, y yo recién en Corazón Serrano. De ahí me empezó a hacer el habla, me empezaba a aconsejar porque él tiene más experiencia”, detalló dejando boquiabierta a Maricarmen Marín.

“Fuimos recontra patas y luego me invitó un ceviche, ahí fue la primera vez que nos vimos”, agregó.

Por otro lado, Estrella Torres se quebró al recordar a su padre y lamentó que no pueda estar a su lado para ser testigo de todo lo que conseguido fruto de su esfuerzo.

“Él es ahora mi ángel. Me encantaría que estuviera presente, viendo todos mis logros, porque siempre ha sido su sueño que yo esté parada aquí y que la gente pueda verme y conocerme, conocer mi talento... Lo extraño demasiado”, expresó.

