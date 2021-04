Tilsa Lozano sobre separación de Magaly Medina: “No me causa satisfacción”

Tilsa Lozano se pronunció sobre el reciente anuncio de separación de Magaly Medina y Alfredo Zambrano. Desde Miami, lugar a donde viajó junto a Jackson Mora por Semana Santa, se solidarizó con la conductora y aseguró que no le guarda rencor.

En conversación con un medio local, la modelo recordó los momentos que pasó cuando atravesó una experiencia similar y aseguró comprender la situación que vive la figura de ATV en estos momentos.

“Para ser sincera, no me causa ninguna satisfacción lo que le pasa. Nunca voy a ser feliz con el dolor o tristeza ajena. A mí no me hace feliz la tristeza ajena y te lo digo de corazón, porque pasé por una ruptura amorosa con el papá de mis hijos y sufrí mucho porque se rompía mi familia”, dijo Tilsa Lozano al diario Trome.

Magaly Medina regresará a la conducción tras anunciar separación

La conductora de ATV difundió su separación de Alfredo Zambrano, con quien estuvo casada por más de 4 años, el último 30 de marzo. Tras hacer el anuncio a sus televidentes, Magaly Medina decidió viajar a Miami para disfrutar de sus días libres por Semana Santa.

La figura de televisión compartió fotografías de su estadía en Estados Unidos e incluso pudo reencontrarse con su hermana. En una reciente publicación, confirmó que estará de regreso en el set para continuar con la emisión de Magaly TV, la firme.

“Recargar fuerzas y rodearte de energía bonita. Mañana (5 de abril) nos encontramos a las 9:45 en ATV”, escribió en su cuenta de Instagram.

