Magaly Medina y Alfredo Zambrano captados en aeropuerto tras su separación

Hace unos días, Magaly Medina anunció su separación de Alfredo Zambrano, dejando perplejos a todos sus seguidores. Ahora, el programa Amor y fuego ha revelado que la conductora de televisión y su expareja acudieron al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez el mismo día, aunque con unos minutos de diferencia.

En el avance del programa de Willax TV, se dio a conocer que el notario llegó a zona de embarque cerca de las 9:20 p. m., mientras que la figura de ATV acudió al lugar al promediar las 10:15 p. m. Como se recuerda, la presentadora viajó a Miami (Estados Unidos) para celebrar sus 58 años en compañía de sus familiares.

Las imágenes difundidas por Amor y fuego también mostraron el momento en que una de sus reporteras le pregunta a Magaly Medina si la ruptura con Alfredo Zambrano es o no definitiva.

La nota completa sobre este peculiar suceso será emitida el próximo lunes 5 de abril, fecha en que Amor y fuego regresará a las pantallas con la conducción de Rodrigo González y Gigi Mitre.

Magaly Medina agradece apoyo tras su separación

El 1 de abril, durante la transmisión de su programa, Magaly Medina agradeció a sus amigos y seguidores por brindarle apoyo emocional tras hacer pública su separación con Alfredo Zambrano.

“Quiero agradecer a mis amigos porque en estas circunstancias por las que estoy atravesando, las que les conté, me he dado cuenta que tengo amigos que me quieren mucho, a los que o quiero, respeto y aprecio mucho que estén a mi lado”, manifestó.

