Katia Palma a ‘Marilyn Manson’ en Yo soy: No hay que tirar barro a la gente

Katia Palma y el imitador de Marilyn Manson protagonizaron un tenso momento en la última edición de Yo soy, grandes batallas, grandes famosos. ¿Qué ocurrió? La actriz cómica reprendió a Mike Bravo por quejarse de la producción del programa al señalar que no le pusieron banda a su presentación.

“Esto va para Mike, con todo cariño, con los 18 años que tengo pisando un escenario: No hay que tirar barro a la gente, juégalo a tu favor, tienes que estar mucho más ‘mosca’. El artista que pisa el escenario con lo que tú has hecho (...) Te hubieras quedado callado, porque has hecho una impecable presentación. No necesitabas banda, ni nada”, aseveró.

Al escuchar este comentario, ’Marilyn Manson’ respondió: “Yo no le he tirado barro a nadie”, por lo que Katia Palma le replicó: “Tirar barro al resto cuando la producción trabaja para ti. Hay que ser siempre más generosos”.

Finalmente, Mauri Stern tomó la palabra y le brindó un consejo a Mike Bravo para que este pueda mejorar su participación en Yo soy y también su desempeño como artista. “Deja de luchar con el equipo, hazlos tus aliados, confía en ellos. Ten mejor comunicación, te conviene” aseveró el exintegrante de Magneto.

Katia Palma responde sobre polémicas en Yo soy

Luego de recibir duras críticas en las redes sociales, Katia Palma aclaró que las discusiones con Adolfo Aguilar y Maricarmen Marín en Yo soy son solo parte del show.

“La gente se alucina más de la cuenta. Me da risa, lo que deben saber es que es televisión, ¿y qué es la TV? Show pues. Somos amigos sobre todas las cosas (por) más de 7 años”, afirmó.

Katia responde a críticas. Foto: captura/Instagram

