Juliana Oxenford a su hija en su cumpleaños: “Te amo, gracias por tanto”

Juliana Oxenford, quien retomó la conducción de ATV noticias, al estilo en enero de este año, le dedicó un emotivo mensaje de cumpleaños a su menor hija mediante su cuenta oficial de Instagram. En su publicación, la presentadora expresó el gran afecto que siente por la pequeña, quien celebra sus ocho añitos de vida.

Al inicio del post, la periodista recordó el entusiasmo que sintió al ver por primera vez el rostro de su primogénita. “Hija mía: Algún día entenderás que no exagero cuando te digo que soy otra persona desde que llegaste a mi vida. Han pasado ocho años desde que el dolor de traerte al mundo se conjugó de manera perfecta con la felicidad más grande”, relató.

Luego, la figura de ATV destacó todas las cualidades que posee su pequeña, con las cuales la sorprende día a día. “Tienes el inmenso don de transformar a todos los que te queremos, como si tuvieras una especie de varita mágica capaz de sacar lo mejor de cada persona”, precisó.

Juliana Oxenford y su hija

Finalmente, Juliana Oxenford utilizó su Instagram para desearle a su hija un futuro próspero y lleno de buenas experiencias. “Solo espero que la vida te siga regalando momentos felices, que las tristezas las sepas superar con la misma fuerza con la que persigues tus sueños.... Sé feliz, hija mía, ese es y será tu mejor regalo. Te amo hasta el cielo, pasando por Júpiter y más allá. Gracias por tanto”, manifestó.

Juliana Oxenford explica su ausencia en ATV

A mediados de febrero, Juliana Oxenford reveló por qué se ausentó temporalmente de la conducción de ATV Noticias Al estilo Juliana, por medio de una publicación en Twitter.

“Por favor, no hagan caso a cuentas falsas y noticias inventadas. La razón por la cual no estoy en vivo es porque mi bebé está con fiebre y tuve que quedarme con él. No, no estoy enferma, no me han vetado y tampoco me he vacunado”, detalló la periodista.

