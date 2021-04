Jonathan Rojas sobre críticas de Katia Palma en Yo soy: Está en mi contra

La más reciente emisión de Yo soy, grandes famosos no solo trajo inolvidables presentaciones, también estuvo cargada de tensos momentos entre el jurado y los participantes del reality.

Uno de los protagonistas de la noche fue Jonathan Rojas. En un video transmitido durante el programa, Rojas respondió a los comentarios que Katia Palma sostuvo sobre su presentación el sábado 27 de marzo.

Él aseguró estar dispuesto a arriesgar todo “porque tenemos muchas ganas de demostrarle al Perú y al jurado que reto que nos pongan, reto que vamos a hacer”. Ante la pregunta sobre la jurado, Rojas añadió: “Siento que Katia está contra mí. No sé qué está pasando. ¿Todo bien, Katia?”, concluyó.

A su turno, Palma volvió a criticar su presentación. Ella aseveró que Jonatan no estuvo al nivel de su compañero, el imitador de Juan Luis Guerra, Julio Cornejo.

“Jonathan, tú eres un artista. Tienes un montón de gente que te sigue, que escucha tu música, que le encantas, pero el nivel que tiene ‘Juan Luis Guerra’ tienes que superarlo. Tómalo con pinzas, porque eres un gran cantante, pero Juan Luis es un gran imitador”, sentenció la también actriz.

“Para mí, hoy día has estado desafinado, cero conexión, leyendo la canción, y ojo, cuando vienes a acá a cantar tienes toda una semana para poder aprenderte la canción, o por lo menos engáñanos”, finalizó Palma.

Por su parte, Mauri Stern, otro de los cuatro jurados del reality, se unió a las críticas. “No fue memorable. Es que tienes un gran problema Jonathan, es que eres un gran cantante, pero ser un gran cantante no es suficiente. (…) No pasó nada malo, pero no pasó nada extraordinario”, manifestó el exmiembro de Magneto.

