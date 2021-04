Giovanna Valcárcel explica por qué MAM no emitió pedido de ‘Marilyn Manson’

La presentadora Giovanna Valcárcel reemplazó a Karen Schwarz en la conducción de Yo soy, grandes batallas, grandes famosos, este sábado 3 de abril. Durante la emisión del programa en vivo, la locutora radial aprovechó para responder algunos comentarios referidos a la queja de ‘Marilyn Manson’ contra Mujeres al mando.

El músico que imita al rockero estadounidense usó sus redes sociales para expresar su enfado con Mujeres al mando, pues según contó, el espacio realizó un reportaje sobre la lucha de su tía contra el coronavirus, donde además iba a pedir una cama UCI. Sin embargo, la nota nunca salió al aire. “A mí me pareció que jugaron con las esperanzas de mi familia. Nunca sabremos si hubiéramos conseguido una cama”, señaló.

Al inicio del concurso de imitación, la actriz se mostró sorprendida al conocer que otro de los seres queridos de Mike Bravo (Marilyn Manson) se encuentra internado en un centro de salud, debido a que contrajo coronavirus y además conversó con el artista acerca del reciente fallecimiento de su tía.

Ante esta situación, Giovanna Valcárcel fue increpada por varios de los seguidores del participante, por lo que decidió leer uno de los comentarios y responder. “Acá Alicia dice: ‘Giovanna está mintiendo cuando dice que no sabía, lo promocionaron por una hora sin decir que lo estaban pasando’”.

“Es que no estoy mintiendo, créeme, yo estoy diciendo la verdad”, contestó Valcárcel y explicó que todo cambia de un momento a otro en un programa televisivo. “Por ejemplo, yo iba a tenerlos a ellos acá (a los participantes de Yo soy), estaban parados acá y luego se fueron a cantar, ya no les pude poner el micrófono. Que me haya pasado eso no es mi culpa, pasa porque el tiempo en la televisión es así”, precisó.

“Hay artistas que se quedan afuera esperando y es fácil juzgar a una persona que está haciendo un programa, yo me paro aquí y de repente me equivoco y eso lo suben, me juzgan y me juzgan. Pero nadie va a hacer una captura de lo que tú me insultas, ni lo van a sacar en los diarios, porque la gente va a decir ‘¿quién es esa persona’?”, continuó.

“Por eso yo siempre digo paz y tranquilidad, es la mejor manera de llegar a las cosas. Créanme que Mujeres al mando le puede gustar a la gente como no le puede gustar, pero todo lo hacemos con buena onda, ya conocen a Maricarmen, me conocen a mí, lo que ven es lo que soy, no soy ningún personaje construido”, finalizó.

