Gian Marco: “Nunca perdí mi capacidad de asombro”

“José José me dijo: ‘tu disco es redondo, pero para que suene hay que darle vueltas’. Porque por más que yo sea conocido, cada disco que sale hay que promocionarlo”, comenta por Zoom Gian Marco Zignago. El peruano ha cumplido tres décadas de carrera y es parte de ‘A Tiny Audience’, el programa de especiales de HBO que convocó a artistas de Latinoamérica. “Yo nunca he perdido mi capacidad de asombro. Me encanta que me hayan llamado, me parece increíble y me parece increíble que esté terminando mi disco número 16”.

Viendo con “nostalgia o envidia sana” la programación de conciertos en otros países, Gian Marco coincide con sus colegas en que, en medio de la crisis, de lo que menos se habla es del futuro de la industria en Perú , a pesar de que por esfuerzos individuales peruanos fueron nominados en las últimas ediciones de los Grammy. “Hay prioridades hoy en día, sanitarias. Y sabemos perfectamente que la industria siempre ha sido la última rueda del coche. Desde hace 15 años, la industria de conciertos creció mucho. Antes no venía a Perú pero ni el Papa (sonríe)”.

El músico ha dado entrevistas también a los medios extranjeros y le preguntaron por los “insultos” que recibe (hace poco fue tema viral por un video de TikTok). “‘Sobrado’, no lo tolero” , contestó a un medio mexicano. El programa de HBO que lo transmitirá DIRECT TV se centra en lo “musical” y no aborda esa relación ‘amor-odio’ en las redes sociales. “En la manera en que siga haciendo lo que mi corazón dicta, voy a ser muy feliz. Lo único que me da que pensar (la invitación de HBO) es: ‘caramba, tan mal no lo estoy haciendo, tan mal no lo he hecho’, al margen que haya gente que te quiera gratis o que te odie gratis también. La gente no cambia, quien cambia es la otra persona que te mira diferente. Porque cree, porque piensa, porque vivimos así. La percepción no es lo mismo que el conocimiento”.

Gian Marco cuenta que se sigue involucrando en otros temas, como llevar ayuda a los lugares más afectados por la pandemia. “Soy un artista que prefiere ayudar desde otra trinchera, que no es de los que lanzan consignas”. Prefiere no dar opiniones de política porque es como si se pusiera, nos dice, en un paredón. “Siempre ‘me cae gratis’. Te podría decir que los últimos años, desde que hice el concierto de San Marcos, desde que llené San Marcos, algo cambió. Decir algo es como un crimen, todos se gritan, nadie se escucha. Algún día la rabia se nos pasará, porque yo creo que es rabia. Lo único que hago –te lo juro– si alguien me insulta gratis, es sentir compasión. Ya no respondo. Estoy en otra etapa de mi vida, tengo 50 años. No tengo ganas de pelearme con nadie. Trabajo, hago mi música, no me meto con nadie”.

Para el cantautor, quien marchó en noviembre contra el gobierno de Merino, los peruanos estamos más comprometidos. “Yo creo que somos más conscientes hoy más que nunca de todo lo que nos ha sucedido, de lo que nos sucede y de lo que podría suceder. Más allá de sentirte orgulloso de ser peruano es preguntarte: ¿yo me siento orgulloso de ser un buen ciudadano?”. Este 23 se transmitirá el programa sobre Gian Marco en ‘A Tiny Audience’ , una suerte de reencuentro con los espectáculos en vivo. “Una vez más, sé que soy un artista que puede defenderse solito con su guitarra y su charango, me pongas donde me pongas, y lo voy a hacer bien y me voy a divertir. Si después de eso le sumas que represento a mi país, ya pues, le pongo ¡check! y me doy besos (ríe)”.

