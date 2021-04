Germán Loero no irá a votar por la COVID-19: “Debo proteger a los míos”

Germán Loero dio a conocer que no asistirá a votar en las elecciones 2021 debido al alto nivel de contagios por la COVID-19 en el Perú. A través de su cuenta oficial de Facebook, el actor expresó su preocupación porque día a día más personas enferman o fallecen víctimas de este mal.

Al principio del post, el artista manifestó su indignación por todos aquellos que aún no comprenden la gravedad de la situación que se vive en todo el mundo a causa del coronavirus.

“Estamos en un momento durísimo de la enfermedad, no se equivoquen, deberíamos estar en confinamiento absoluto y la gente está en la calle, muchos de viaje, en verdad no lo entiendo”, escribió. “Tenemos que dar esperanza aunque uno se sienta mal por tanta gente, compañeros, compañeras, amigos y amigas que cada día fallecen. No se sabe a quien le puede tocar, paz para sus familias”, añadió.

Germán Loero confirma que no asistirá a votar. Foto: Germán Loero/ Facebook

Germán Loero precisó que al no participar en las elecciones 2021 pretende evitar exponer exponer a sus más cercanos al contagio de la COVID-19. “No iré a votar por muchos motivos, ya pueden imaginarse cuáles, jod... pero debo proteger a los míos. Ha sido duro hacerlo todo este tiempo, más de un año de encierro, paciencia y resistencia, así seguiré”, acotó.

Germán Loero indignado con sujeto sin mascarilla

A inicios de febrero, Germán Loero encaró a un sujeto que iba por la calle sin utilizar mascarilla, medida principal de bioseguridad para evitar el contagio de coronavirus.

“Yo soy comandante de la Policía, ¿A ti qué te importa (que no use mascarilla)?”, le dijo el hombre al actor, quien, completamente indignado le respondió “Porque es mi vida, porque estás poniendo en riesgo mi vida. (...) Estás tratando de entrar al lugar donde yo he estado, inconsciente”.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.