Estrella Torres reta a Tommy Portugal en Yo soy : “Aquí el amor no cuenta”

Estrella Torres, quien compite al lado de ‘Dyango’ en Yo soy, grandes batallas, grandes famosos, retó a su pareja Tommy Portugal a un duelo de canto. La integrante de Puro sentimiento se mostró decidida a seguir destacando en cada gala de la competencia.

“A mí me gustaría enfrentarme contra Tommy Portugal y ‘Mon Laferte’, es porque ya conozco el punto débil de esa parejita. Aquí el amor no cuenta, lo siento”, aseguró la cantante de 23 años, quien fue catalogada por los miembros del jurado como “la revelación de la temporada”.

Estrella Torres y ‘Dyango’ derrotaron a la dupla conformada por Tommy Portugal y ‘Mon Laferte’ en la primera gala de la edición especial de Yo soy. Tras el versus, el intérprete de “Al fondo hay sitio” confesó que su novia suele hacerle bromas sobre su victoria.

“Me siento bien, contento. Bueno, cuando no me toca competir contra ella (Estrella Torres), obviamente (me siento nervioso) porque en la primera batalla nos ganó. Estoy esperando que nos toque una ‘revanchita’ por ahí”, comentó Portugal.

“Cuando me ganó esa vez sí me estaba ‘cochineando’, pero siempre nos felicitamos. La semana pasada nos fue muy bien a los dos, estamos felices”, añadió el artista, quien lleva siete años de relación sentimental con Estrella Torres.

En conversaciones con la presentadora Giovanna Valcárcel, Tommy Portugal aseguró que sí tiene planes de matrimonio con su pareja y explicó que tuvo que posponerlos debido a la crisis sanitaria. “Queremos hacer algo bonito, tener invitados, estamos esperando que pase la pandemia”, finalizó.

