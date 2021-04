Cesar BK lanza “Asuntos pendientes” y causa furor en plataformas musicales

Cesar Bk se está convirtiendo en la nueva promesa musical del género urbano en nuestro país con sus exitosas canciones. Esta vez, ha lanzado el tema “Asuntos pendientes”, junto a Lucca Hz y su videoclip está cerca de llegar al medio millón de reproducciones en YouTube.

En una entrevista con La República, el cantautor de 25 años nos cuenta detalles de esta canción, recuerda sus inicios musicales y sus planes en busca de la internacionalización.

-Acabas de lanzar tu nuevo tema “Asuntos pendientes”, ¿qué tal?

“Asuntos pendientes” es una canción que acabo de lanzar de la mano con Lucca Hz, en colaboración con Vinny DeLeón, quien tiene una trayectoria bastante amplia. Ha trabajado con Bad Bunny, J Balvin, Maluma, entre otros. Es bastante conocido en la industria musical.

-¿Cómo se dio la oportunidad?

La posproducción fue por Vinny DeLeón. El contacto lo conseguimos por medio de nuestra disquera y Lucca fue quien se encargó de comunicarse con Vinny desde un inicio. Muy buena gente, le mostrábamos cómo queríamos que fuera la canción y él se encargó de hacerla realidad.

-¿Cómo fue la respuesta de tus seguidores?

Mis seguidores han reaccionado demasiado bien. La verdad nunca imaginé que íbamos a tener tan buen recibimiento. La canción ya está cerca de llegar al medio millón de reproducciones en YouTube.

En TikTok, que es la fuente donde más me manejo, la canción superó el millón de vistas. Gracias a este tema mis números han crecido un montón.

-¿En qué está inspirada?

La compusimos entre tres personas: Lucca, Diego Mercado y yo. Nos inspiramos en hacer las cosas hoy y no dejarlas para mañana. “Asuntos pendientes” es una canción que trata de explicarnos que el momento de hacer las cosas es ahora.

Muchas veces, sobre todo por lo que estamos viviendo (la pandemia), no sabemos qué es lo que va a pasar en un futuro, no sabemos si ese abrazo, ese beso ha sido el último y tenemos que aprovechar siempre la oportunidad de demostrarles a las personas que tenemos a nuestro lado el cariño que les tenemos.

-¿Tú compones tus canciones?

Yo compongo todos mis temas. Tenemos un equipo al cual yo recurro para tomar algunas decisiones, pero por lo general, las canciones que yo trabajo, las hago solamente yo.

Tengo canciones que estoy trabajando con productores colombianos, quienes son productores de Mike Bahía, con ellos vemos todo lo que es producción.

-¿Cómo decides dedicarte a la música?

Yo estudié Derecho los cinco años de carrera y la terminé. Les hice una promesa a mis padres de que iba a terminar la carrera en agradecimiento por todo lo que habían hecho. Pasó el tiempo, estuve estudiando y se presentó la oportunidad de estar en algunos programas de televisión (Los 4 finalistas, Perú tiene talento) y desde ese momento me di cuenta que lo mío eran los escenarios, la música.

Desde que empecé a tener el recibimiento de la gente, me di cuenta que era a lo que me quería dedicar. No había forma de sentirme feliz si no era cantando. Ser músico en Perú es un poco complicado: se cierran muchísimas puertas, pero cuando se abre una, ahí es donde todo empieza a caer por su propio peso.

-¿Qué retos has encontrado al momento de incursionar en el ambiente artístico?

Uno de los retos es que todo es por contactos. Si no trabajas con las personas correctas es un poco complicado poder acceder productores, a feats, a poder trabajar con otras personas. Mucho depende de la calidad de producto que uno busque. A la mayoría de personas les gusta hacer algo y sacarlo de la mejor manera posible. Una de las mayores dificultades es qué disqueras volteen a verte.

Tuve la suerte de que un amigo mío me comentó sobre una persona que había abierto una disquera y tenían un contrato de distribución con Sony Music Latinoamérica. Me ofreció un dato muy bueno y no lo pensé dos veces. Gracias eso es que también mi carrera se ha impulsado muchísimo.

-¿Qué tan difícil es construir tu carrera en este contexto de la pandemia?

Al estar a travesando esto de la pandemia, uno de los principales obstáculos que teníamos era el tema económico porque por lo general, se cree que lo que más se recibe en la música es a través de las vistas, pero la verdad que lo que más no da es cuando tenemos presentaciones.

Sin presentaciones es complicado recuperar gastos. Felizmente Lucca es productor, entonces él podía hacer el trabajo de producir, pero queríamos tener un sonido internacional y que realmente nos caracterice, tener un buen productor, por eso que hicimos “chanchita” entre los dos para poder contratar a Vinny.

-¿Has hecho presentaciones por streaming?

Sí, todo esto lo hago por TikTok. El alcance que tengo es bastante. Lo máximo que he llegado a tener es a 700 personas conectadas al mismo tiempo. Por lo general hay 150 personas. No les cobro por la presentación.

Cesar BK se alista para hacer producciones en el extranjero. Foto: Cesar BK / Instagram

-¿Piensas probar con otros géneros?

Empecé con balada y, cuando probé urbano, dije: “No hay forma que me cambie de este género”. Me enamoré a primera vista. El proceso de composición fue bastante sencillo.

Tampoco es que haya dejado de lado la balada, la siguiente canción que va a salir es una balada pop. También tengo una canción con Manuel Garrido Lecca que es un folclor en honor a Perú.

-¿Con quién te gustaría hacer una colaboración?

Definitivamente Ezio Oliva siempre ha sido una de las grandes metas que he tenido acá en Perú. Nicole Favre, que es una extraordinaria cantante, creo que también se podía hacer algo interesante. Al final, el tema de los feats siempre lo termina viendo mi disquera.

-¿Cuáles son tus mayores referentes musicales?

En estos momentos, como me dedico a lo urbano, Sebastián Yatra, Camilo, Piso 21, CNCO, por ahí es por donde va influenciada mi música. También me gusta irme al estilo Chino y Nacho en lo que es latin pop.

-¿Cuáles son los próximos proyectos?

Se vienen varias canciones este año. Tengo producciones en el extranjero, me iba a ir a Colombia hace un mes, pero lo he tenido que postergar un par de meses más por el tema de la pandemia.

-¿Cuál es tu sueño como artista?

Uno de mis sueños es hacer un feat con Camilo. Una de las metas que me he planteado y voy a luchar hasta conseguirlo es volverme el mayor referente de la música en Perú.

