Yo soy Chile: ‘Ricardo Arjona’ vence a ‘José Feliciano’ y ‘Luis Miguel’

Reñidas batallas. Durante la reciente edición del programa Yo soy Chile, el imitador de Ricardo Arjona logró llevarse el premio a mejor de la semana, luego de vencer a fuertes competidores como ‘José Feliciano’, ‘Luis Miguel’, ‘Luis Fonsi’, ‘Mercedes Sosa’, entre otros artistas.

El artista chileno encantó con el tema “Jesús es verbo, no sustantivo” y tras su presentación recibió las felicitaciones de Cristián Riquelme, Myriam Hernández y Antonio Vodanovic.

“Oye, qué difícil sentarse en una silla y convencernos con una letra que tiene propiedad, lo más importante es hacer y no decir, es lo que nos está diciendo Arjona con esta canción, yo no tengo nada que decirte, yo te la compré completa, estás convencido de la actuación”, señaló el actor.

La cantante coincidió con la opinión de su compañero y aseguró que la decisión para elegir al mejor artista de la semana se ha puesto bastante difícil. “Cada participante lo hace de una manera impresionante, no hay mucho que decir, solo halagar y alabar el trabajo de cómo has ido desarrollando al personaje, hasta llegar al momento en que no tengo críticas. Veo a un auténtico Ricardo Arjona, no hay duda de eso, muchas felicitaciones”, precisó la intérprete de “El hombre que yo amo”.

“La mueca de la voz de puchero marca la verdad tanto cuando habla como cuando canta, la voz plana, entera, algo nasal, casi sin melismas y cada día te aproximas más a él. Creo, para mi opinión, por lejos es tu mejor presentación”, continuó el presentador de Viña del Mar.

Al final de las presentaciones, la mesa de jurados decidió que ‘Ricardo Arjona’ se lleve los 500.000 pesos chilenos, no sin antes resaltar las actuaciones de ‘José Feliciano’, ‘Luis Miguel’ y ‘Mercedes Sosa’.

