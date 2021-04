Pamela Franco a Christian Domínguez por aniversario: “Te amo con el alma”

Pamela Franco, quien se convirtió en madre por primera vez el pasado 4 de marzo, enterneció las redes sociales al dedicarle una emotiva carta de amor a Christian Domínguez por su aniversario.

Desde su cuenta de Instagram, la exintegrante de Alma Bella agradeció al cumbiambero por ser parte de su vida y formar una familia con ella.

“Amor... para mí, todos los días son especiales a tu lado y quiero que sea así siempre. Tenerte fue un gran regalo, tú me has hecho la mujer más feliz y bendecida del mundo, me hiciste mamá. Nuestra familia es lo que más amo en el mundo”, empezó la bailarina.

En otra parte de su mensaje, Pamela Franco destacó que Christian Domínguez se haya esforzado por sacar a su familia adelante.

“Valoro cada cosa que haces por nosotras y todo lo que te esfuerzas día a día. Eres una gran persona, gran hijo, gran padre y compañero de vida. Te amo con el alma, mi amor bonito... mi príncipe. Feliz mesario, mi hermoso”, concluyó.

Por su parte, el líder de la Gran Orquesta Internacional no dudó en responder la romántica dedicatoria. “ Mi amor, qué bello leer y sentir que todo vale la pena, que todo lo que vivimos es hermoso simplemente porque estamos juntos, y ahora con nuestra familia . Le agradezco a Dios tantas cosas, pero el tenerte es increíble, gracias, mi amor. Gracias por ayudarme a jamás perder la calma y valorar cada cosa que Dios nos da... Te amo”, escribió.

Cabe mencionar que la publicación estuvo acompañada de un video donde Christian Domínguez aparecía cargando a su hija recién nacida, María Cataleya y una foto de los papás besándose.

Cuando Christian Domínguez anunció el nacimiento de su hija, aprovechó para manifestar lo honrado que se sentía por estar al lado de Pamela Franco.

“Estoy orgulloso de Pamela. Ha sido parto natural. Ayer (miércoles 3 de marzo) estuvimos en la tarde en el último control y la doctora, después del tacto, nos dijo: Todavía en una semana”, comentó el cantante de cumbia, quien explicó que ,después del chequeo, su pareja empezó con las contracciones.

