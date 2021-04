Christian Nodal rompe su silencio sobre rumores de boda con Belinda

La pareja del momento, Christian Nodal y Belinda se conocieron en la entrega de los Premios de la Radio 2019 en Texas, pero sellaron su amor en La voz México. En ese programa se enamoraron y desde entonces están más juntos que nunca.

En su reciente entrevista para Infobae, el cantante de 21 años se sinceró y hablo acerca de la relación que lleva con la actriz. No solo eso, sino también de su carrera profesional y cómo la pandemia afectó su vida personal.

“Yo sí quiero casarme ya, pero no sé si vaya a salir vivo de este año. No sé si primero lleguen los zombies o los aliens. Los Plebes (banda mexicana) son mis invitados especiales. Los quiero mucho y me encantaría que estuvieran ahí”, comentó Nodal a ese medio.

La ‘princesa del pop’ y el artista de 21 años recordaron cómo fue su primer encuentro. Foto: revista People en español

No es la primera vez que la pareja responde a tales cuestionamientos. En agosto del 2020, ambos sorprendieron a sus fans, pues en una entrevista para el programa Ventaneando se les preguntó si les gustaría convertirse en marido y mujer, a lo que Nodal respondió rápidamente con un sí.