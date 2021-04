Adrian Nicholas Valdez, un músico peruano en Hollywood

El tráiler de Godzilla vs. Kong empezó a proyectarse en los edificios del mundo y la música está hecha por el peruano Adrian Nicholas Valdez , quien también ha trabajado componiendo para la premiada serie ‘El cuento de la criada’ o X-Men. “Godzilla ha sido el trabajo más viral que he tenido. Lo que más me ayudó (durante la pandemia) fueron las plataformas”, comenta por Zoom el músico de 32 años. Nos adelanta que está trabajando en el tráiler de la nueva película de Toy Story . “Va a salir en el 2022. Me pidieron hacer una composición de una canción que ya existe, no la puedo decir, pero es un remix que tengo que hacer de una canción muy conocida”.

Adrian dirige su empresa ANV Music, pero cuenta que su carrera profesional comenzó con altibajos en Miami. “Empecé con la música de adolescente, escuchando bandas de rock nacional e internacional. Tocaba en Miraflores y Barranco. La mayoría decía ‘voy a estudiar ingeniería o negocios, etcétera’, pero yo no encontraba un sitio para desarrollar mi vocación, porque en esa época no había una carrera de música en Perú, y me tuve que ir. Llegué a Miami y solo sabía tocar la guitarra, pero poco a poco tenía que aprender la teoría musical, la orquestación, es un entrenamiento de años. Pero la vida es cara allá, estaba viviendo en un cuarto, solo. Tuve que regresar”.

Viajó para estudiar en Ecuador, se graduó como músico y volvió a intentar conseguir un espacio en Estados Unidos. Bromea al contar que, aunque regresó para trabajar acomodando autos, pudo conocer la industria. “Fui a Los Ángeles, la meca del cine, y fue lo mismo, viví en un cuarto enano (ríe). Pero tenía que tener esa mentalidad madura para poder soportarlo. Estuve en Beverly Hills, llegaban actores como Jack Nicholson, tenía que abrirles la puerta y mover su Mercedes Benz... fue una época dura, pero divertida, estaba en ese mundo”.

Estando en Los Ángeles pudo mostrar su portafolio y fue contratado como practicante. “ Encontré una empresa que hacía música para cine y también publicidad . Cuando llegué me enteré que era una empresa de tráilers y me di cuenta de lo grande que es este mercado”. Después de colaborar para la música del avance de Los juegos del hambre, entre otras películas, Adrian siguió trabajando con su propia empresa. “Algún día me gustaría ganar el Óscar porque hice la música de una película, nunca sabes. Es una industria fuerte, hay mucha competencia y, claro, para llegar a esto es un largo trayecto”.

La música puede atraer más público, pero también trascender la película, coincide. “He visto películas peruanas muy buenas, que las volvería a ver varias veces. Pero en el sentido de los tráilers, creo que todavía falta, en general en Latinoamérica. Un tráiler es ahora como una minipelícula. Ya no se dice… ‘este verano llega a las salas’ (sonríe), no es una narración como un comercial, hay que hacer una minipelícula con música que te haga ir al cine”. En su estudio tiene dos charangos y nos adelanta que ya ha compuesto con instrumentos peruanos. “Para Perú haría una mezcla de música cinemática hollywoodense con mucho sonido de instrumentos peruanos, quenas, zampoñas y charangos. Hicimos un proyecto, fui el único que puso música latinoamericana, que en realidad era peruana porque puse cajón, charango y quena. Ojalá un día se use esa música”.

