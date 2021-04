Verónika Mendoza sobre Osito Lima: “No me gusta que se aproveche de la necesidad de la gente”

La candidata a la presidencia Verónika Mendoza brindó una entrevista para la emisora Studio 92, donde participó de una dinámica de respuestas rápidas. En un momento, lanzó una fuerte crítica contra el popular tiktoker peruano Osito Lima.

La postulante por el partido Juntos por el Perú se mostró en desacuerdo con la labor social que hace el influencer, quien alcanzó la fama en TikTok por hacer videos donde aparece entregando dinero en efectivo a las personas que trabajan en la calle.

“No, no me gusta. No me gusta que se aproveche así de la necesidad de la gente”, respondió Verónika Mendoza cuando le preguntó el locutor Mateo Garrido-Lecca sobre cuál es la opinión que tiene de Osito Lima.

Osito Lima responde a Verónika Mendoza

Por su parte, el popular tiktoker decidió responder a la candidata de las elecciones 2021 a través de un video que publicó en su cuenta oficial de Facebook.

Osito Lima aclaró que le encanta hacer labor social en las calles y que se encuentra feliz por ver que varios de sus seguidores “se inspiran” en él para hacer acciones solidarias.

“En respuesta sobre lo que dijo la señora Verónika Mendoza en una entrevista que dijo que no le gusta lo que yo hago, quiero decir lo siguiente: En estas épocas tan difíciles es importante enfocarnos en salir adelante, todos juntos de la mano, con fe, empatía y amor. Amo con todo mi corazón lo que hago. Para mí, es un honor que cada vez más personas se inspiren en mis actos y hagan acciones solidarias y positivas con el prójimo. Señora Verónika Mendoza le deseo buena salud a usted y a su familia. Les mando un fuerte abrazo, los amo”, expresó el joven tiktoker.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.