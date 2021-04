Stephanie Valenzuela en audiencia que liberó a Eleazar Gómez: “No es justo”

El último 25 de marzo se llevó a cabo la última audiencia de la denuncia que realizó la modelo y cantante Stephanie Valenzuela en contra de su entonces pareja Eleazar Gómez, quien la agredió física y psicológicamente en el departamento que ambos compartían.

Las imágenes de la mencionada reunión fueron emitidas por el programa Chisme en vivo y muestran la indignación de la influencer peruana al oír que el actor mexicano quedará en libertad condicional tras declararse culpable y acceder a un acuerdo reparatorio.

“No sé por qué la ley sigue diciendo ‘no lo vamos a mostrar como culpable’. Al margen de que a mí me van a dar dinero por las reparaciones, creo que hay cosas que no se van a reparar con esto. Yo voy a pasar toda mi vida mordida y lo voy a cargar por toda mi vida. No se me va a quitar con esto”, se oye decir a la joven con la voz entrecortada.

Durante su manifestación, Stephanie Valenzuela resaltó la revictimización que sufrió por parte de la familia del actor, la prensa y figuras de la farándula mexicana. Por ello, ella exigió justicia.

“No es justo. Para mí lo justo es que sea sentenciado, que tenga su condena, que reconozca su culpa delante de todo el público. He tenido que pasar por el acoso de la prensa, por lo que su hermana y prima habló mal de mí, porque su abogado trató de decir que estoy recibiendo dinero con entrevistas. Son mentiras, porque hasta el día de hoy no he recibido ni un peso de esto y no me interesa”, continuó.

Stephanie Valenzuela también aseguró que “le va tocar aceptar” la libertad condicional de Eleazar Gómez, pero recalcó que “no siente que se le haga justicia”. “Porque él no va a resultar culpable”, afirmó.

