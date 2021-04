Rafael Amaya reaparece en una transmisión en vivo: “Me siento vivo otra vez”

Rafael Amaya, conocido por interpretar a Aurelio Casillas en la serie “El señor de los cielos”, reapareció en las redes sociales. El actor se mostró feliz y entusiasmado en todo momento. Su amigo Roberto Tapia lo acompañó a lo largo de toda la transmisión en vivo.

El actor mexicano estuvo fuera de los reflectores, pues se tomó un receso debido sus problemas de adicción. En marzo, difundieron un video en el cual Amaya deambulaba por las calles de Tijuana, el cual desató los rumores de que habría recaído. Después de ello, su manager desmintió todas las especulaciones.

Ahora reapareció en las redes sociales y precisó que su amigo Tapia fue quien lo rescató y lo internó en la clínica de Julio César Chávez. El actor también detalló en la transmisión de 20 minutos lo siguiente: “La verdad es que yo no sé cómo estoy vivo ahorita, me siento vivo otra vez, me siento muy contento”.

Finalmente, Amaya recalcó que era su primera vez en vivo y le dijo a sus seguidores que estaba en total sobriedad y en buen estado de salud. Asimismo, respecto a sus proyectos a futuro, dejó abierta la posibilidad de regresar a la famosa serie de Telemundo, la cual lo llevó a la fama.