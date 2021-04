Gerardo Zamora lamenta la muerte de su madre: “Me esmeré en hacerte feliz”

El actor Gerardo Zamora lamentó el fallecimiento de su madre a través de una publicación en Facebook. El intérprete peruano expresó el amor y admiración que siente por su progenitora.

La publicación del protagonista de la telenovela Qué buena raza se hizo el pasado 30 de marzo. El actor no reveló las causas de la muerte de su familiar.

“Hoy me tocó despedirte madre hermosa. Han sido años de feliz convivencia, con tropiezos, caídas, enojos, discrepancias... pero plagados siempre de inmenso amor”, inicia el mensaje junto a un collage de fotos.

Aseguró que siempre intento darle lo mejor y hacerla feliz. “Tú, mi compañera, mi cómplice, mi confidente, yo, el encargado de velar por que se cumplan todos tus sueños, si acaso me faltaron algunos, no fue por falta de voluntad, quizá por falta de tiempo... el Señor es testigo de todo lo que me esmeré en hacerte feliz”, agregó.

gerardo zamora

Gerardo Zamora agradeció a quienes acompañaron con muestras de afecto a su progenitora. “Gracias a todos los que pasaron por nuestras vidas y pusieron su granito de arena para hacer feliz a mamá... Mi madre es hoy energía pura y habita en mí, como yo en ella... Ríe mamita, ríe y sé feliz siempre”, finalizó el actor.

Los amigos y seguidores del artista le enviaron sus condolencias por la irreparable pérdida en su familia.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.