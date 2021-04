Eiza González no deja de generar noticia por sus más recientes trabajos en el cine. La actriz de 31 se convirtió en la figura de la marca internacional Louis Vuitton.

Este paso de la famosa intérprete causó revuelo entre sus fans, ya que se convirtió en la primera mujer mexicana en ser la imagen del nuevo perfume que acaba de lanzar la prestigiosa compañía dedicada a la moda.

En las fotografías de promoción, las cuales fueron tomadas en las playas de Malibú, se pudo apreciar a Eiza González convertida en el lienzo del artista Alex Israel, quien replicó el diseño de la botella de la fragancia On the Beach sobre su cuerpo por medio de la técnica del body painting.

“Nos tomó ocho horas completas, casi nueve en realidad, lo cual es una locura. Y luego tomó casi cuatro horas deshacernos de la pintura. Puedes imaginar que quitármelo fue como usar el mejor exfoliante. Mi piel se sentía, sin broma, más suave que nunca”, contó la actriz a Vogue US.

Eiza González es la primera mexicana en ser imagen de Louis Vuitton. Foto: Eiza González/Instagram

Asimismo, Eiza González se mostró feliz de que los estereotipos se vayan reduciendo en la actualidad para dar más oportunidades a mujeres de diferentes rasgos y culturas.

“Crecí viendo todas estas campañas de belleza en los años 90 y no veía muchas mujeres mexicanas en ellas, especialmente en las marcas a gran escala. Siempre me vendieron un poco que tenía que ser de un estilo específico para lograrlo. Y el hecho de que las chicas en México, que son morenas y latinas como yo, vean una campaña como esta y se reconozcan en ella, con la escala de esta marca, me honra y me hace feliz. Es normalizar la imagen de las personas y hacer que se sientan incluidas y vistas ”, agregó.

La actriz mexicana rompe estereotipos. Eiza González/Instagram

