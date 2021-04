Actor y compositor: adiós, Jorge Chiarella

Ha partido Jorge ‘Coco’ Chiarella, uno de los directores que más apostaron por el teatro peruano y que, desde la bella sala que construyó en Jesús María, formó artistas escénicos, llevó público fuera del círculo Miraflores-Barranco y promovió la dramaturgia peruana.

“Alguna vez, seguramente, Jorge Chiarella leyó en una entrevista o me oyó decir entre amigos que mi única frustración profesional había sido no llegar a tener un teatro propio. Lleno de entusiasmo, regresé al Perú en 1980 para tratar de hacer realidad ese sueño. No pude lograrlo. Muchos años después, Coco Chiarella, al más puro estilo Sigmund Freud, se propuso quitarme esa frustración, ese trauma y, por interpósita persona, en cierta forma mágica, realizar ese sueño mío”, dijo en el 2013 Ricardo Blume cuando se inauguró la sala circular que se convirtió también en un espacio para proyectos independientes.

“Este teatro es una gran responsabilidad porque tiene el nombre de la persona a quien consideramos el maestro que nos formó. Ricardo Blume es un ícono del teatro peruano. La existencia de esta sala es una forma de rendirle nuestra gratitud”, decía en ese entonces Chiarella. Pero tras conocerse su deceso, decenas de artistas lo reconocieron a él como su maestro.

“Vuela alto, querido Coco. Después de una entrevista que le hice cuando estudiaba Comunicaciones, su pasión por el teatro me llamó tanto la atención que fui a ver una obra que él dirigía. Me enamoré de este arte. Gracias por los consejos, las jaladas de oreja, las enseñanzas, las palabras de apoyo. Maestro y amigo, te llevo en el corazón. Toda mi admiración y cariño siempre”, posteó la actriz Anneliese Fiedler.

Chiarella, también actor, lideró la Asociación Cultural Aranwa junto con su hijo Mateo y su esposa, Celeste Viale. “Qué tiempos estos en que hablar sobre ángeles es casi un crimen. Adiós, querido director, amigo Coco Chiarella. Gracias por todo tu hermoso trabajo. Descansa tranquilo”, posteó la actriz Mónica Domínguez.

Grapa Paola Actriz

Adiós, luchador incansable del teatro peruano. Adiós, con hondísimo dolor.

Alonso Cueto Escritor

Un gran hombre del teatro, una gran persona, un gran amigo. Lo vamos a extrañar.

David Carrillo Director y actor

Tremendo coloso del teatro, nos deja tanto que seguirá por siempre. Aplausos al guerrero.

